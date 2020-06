George Floyd morreu por estrangulamento, segundo autópsia independente

Benjamin Crump, o advogado principal, indicou ainda que os registos médicos de emergência mostraram que Floyd estava morto no local. "Para George Floyd, a ambulância foi o seu carro funerário", disse.

Os médicos legistas que realizaram o relatório disseram também que Floyd não tinha patologias que tivessem levado à sua morte, segundo a agência Reuters.

"As provas são consistentes com a asfixia continuada como causa de morte e o homicídio como forma de morte", explicou a Dra. Allecia Wilson, da Universidade de Michigan, que conduziu a autópsia com Michael Baden, um antigo médico legista de Nova Iorque.

Michael Baden além de concordar com as conclusões de Wilson, afirmou que a morte se tratou de um homicídio. A Reuters salienta que Baden trabalhou em vários casos de grande notoriedade, incluindo no da morte de Eric Garner, em 2014.

"O George morreu porque precisava de respirar, de respirar ar", disse o advogado Benjamin Crump. "Imploro a todos que se juntem à sua família para respirar — respirar pela justiça, respirar pela paz, respirar pelo nosso país e, mais importante, respirar pelo George", reiterou.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu na noite de dia 25 de maio, em Minneapolis, após uma intervenção policial violenta, cujas imagens foram divulgadas através da internet.

Floyd foi detido por suspeita de ter tentado pagar com uma nota falsa de 20 dólares num supermercado.

Num vídeo filmado por transeuntes e divulgado nas redes sociais, é possível ver um dos agentes pressionar o pescoço de Floyd com o joelho durante vários minutos.

No mesmo vídeo, vê-se Floyd a dizer ao polícia que não consegue respirar.

Desde então, várias cidades norte-americanas, incluindo Washington e Nova Iorque, têm sido palco de manifestações, com os protestos a resultarem frequentemente em confrontos com a polícia, tendo ocorrido pelo menos três mortes.