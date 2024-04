“Há dois candidatos oficiais: Mark Rutte [primeiro-ministro dos Países Baixos] e o Presidente Klaus Iohannis da Roménia. Está a decorrer um debate sobre as qualificações dos dois e vamos continuar a discutir os prós e contras dos dois candidatos até chegarmos a um consenso”, disse Julianne Smith, durante um briefing por videoconferência.

A embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) acrescentou que a expectativa é “chegar a uma resolução sobre isto o quanto antes” e ver o assunto “resolvido até à cimeira de Washington”, em julho.

Julianne Smith recordou que para os EUA há um candidato favorito: “A posição dos EUA é de apoio a Mark Rutte como secretário-geral”.

“Respeitamos Klaus Iohannis por atirar o seu chapéu para o ringue”, completou a embaixadora, utilizando a expressão popular norte-americana “throw your hat into the ring”, utilizada para descrever pessoas que anunciam que querem participar em competições ou eleições.