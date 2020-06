“Parem de nos tratar como animais e bandidos e comecem a tratar-nos com algum respeito! Nós fomos difamados. É nojento”, disse Mike O’Meara, representante do sindicato da polícia do Estado de Nova York, após ter sido revogada uma lei conhecida como Secção 50-a que mantém em segredo os registos policiais.

As forças de polícia norte-americanas tem sido alvo de críticas não só pela morte do afro-americano George Floyd durante uma operação de detenção, mas também devido ao uso da força para reprimir os protestos antirracismo decorrentes, nomeadamente o recurso a gás lacrimogéneo a balas de borracha.

Floyd, cujo funeral foi realizado na terça-feira, gritou que não conseguia respirar quando um polícia branco em Minneapolis pressionou no pescoço do homem com o joelho.

As mesmas palavras foram usadas por Eric Garner em 2014 quando estava a ser controlado pela polícia, tendo morrido como consequência.

A morte de Floyd, capturada em vídeo, provocou manifestações em várias partes dos EUA e no estrangeiro e o reacendeu o debate sobre o excesso de força policial e o racismo dentro nas forças de segurança.