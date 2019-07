À semelhança do primeiro, realizado no final de junho em Miami, o debate será dividido em duas sessões, a realizar hoje e na quarta-feira, para assegurar que cada um dos 20 candidatos tem um tempo mínimo para falar.

A primeira sessão irá colocar frente-a-frente os dirigentes da ala progressista do partido – Elisabeth Warren e Bernie Sanders – cujos programas são muito próximos em questões como o clima, a saúde, a educação e a imigração.

Estes dois candidatos serão acompanhados de outros oito pretendentes, entre os quais se encontra Pete Buttigieg.

No dia seguinte, quarta-feira, Joe Biden e Kamala Harris estarão no centro das atenções, sendo acompanhados na sala por candidatos como Cory Booker, senador de New Jersey que chamou Joe Biden de “arquiteto do encarceramento em massa” por ter elaborado uma lei que encheu as prisões de negros no final dos anos 1990.

Em Detroit, os candidatos deverão evocar as últimas declarações de Donald Trump, que, este fim de semana, atacou violentamente um democrata negro eleito por Baltimore, considerando a sua circunscrição “repugnante e infestada de ratos”.

Segundo o RealClearPolitics, o atual Presidente perde as eleições se enfrentar Joe Biden ou Bernie Sanders nas urnas, marcadas para 3 de novembro de 2020, mas ganha se a oposição Democrata for representada por Elizabeth Warren ou Kamala Harris.