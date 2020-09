O governador do Wisconsin, o democrata Tony Evers, pediu a Trump para reconsiderar a sua visita, receando um reacender dos protestos e de possíveis tumultos, pedido que foi rejeitado.

A Casa Branca confirmou segunda-feira o anúncio feito no sábado de que Trump ia deslocar-se à cidade de Kenosha, no estado do Wisconsin (centro-oeste dos Estados Unidos), para se encontrar com os responsáveis policiais locais e “analisar os danos provocados pelos tumultos ocorridos após a denúncia do caso de Jacob Blake.

No dia 23 de agosto, um agente disparou sete vezes nas costas de Blake, de 29 anos, quando este abria a porta de um veículo, onde estavam três dos seus filhos menores, situação que foi gravada por câmaras de telemóvel de testemunhas.

A vítima permanece internada numa unidade hospitalar nos subúrbios de Milwaukee (Wisconsin) e está paralisada da cintura para baixo.

Este caso, à semelhança de outros casos recentes envolvendo cidadãos afro-americanos e agentes policiais brancos, nomeadamente os casos de George Floyd e Breonna Taylor, desencadeou uma nova vaga de emoção e de protestos antirracismo e contra a brutalidade policial em várias cidades norte-americanas.

Em Kenosha, após Jacob Blake ter sido baleado, seguiram-se três noites de tumultos, com registo de confrontos entre manifestantes e as forças de segurança, veículos incendiados e edifícios vandalizados.

Numa das noites, que contou com a presença de contramanifestantes e milícias armadas nas ruas, um adolescente de 17 anos disparou, em circunstâncias ainda pouco claras, contra os manifestantes. Dois manifestantes foram mortos e um terceiro ficou ferido.

Durante este verão, os Estados Unidos foram palco de contínuas manifestações por todo o país, que por vezes degeneram em confrontos e que desencadearam a declaração do estado de emergência em várias cidades e a mobilização de efetivos da Guarda Nacional (militares de reserva).

Estas manifestações antirracismo e contra a violência policial foram desencadeadas pelo caso de George Floyd, um afro-americano que morreu asfixiado pelo joelho de um polícia branco em maio passado, na cidade norte-americana de Minneapolis.