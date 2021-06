Em comunicado enviado às redações, a Câmara Municipal de Lisboa refere que "atenta ao esforço para manter controlados os números de infeções, sobretudo em situações de festejos, e para evitar aglomerações, não autoriza nem autorizará durante o período do Euro 2020 a instalação de ecrãs no espaço público, numa posição que está articulada com as juntas de freguesia da cidade".

A Câmara de Lisboa apela ainda "ao dever de recolhimento de todos e ao cumprimento das regras sanitárias emanadas pela Direção-Geral da Saúde".

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 1.233 novos casos confirmados de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e mais duas pessoas morreram com covid-19, com mais 13 pessoas internadas, segundo a Direção-Geral da Saúde. A maior parte dos novos casos de infeção (804) foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A cidade de Lisboa está entre os 10 concelhos de Portugal Continental que não estão na nova fase do plano de desconfinamento, em vigor desde 10 de junho.

No briefing do Conselho de Ministros, o Governo considerou que o país está numa “situação preocupante” e foi decretada a proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana. A medida foi tomada para "controlar o aumento de incidência que se tem verificado" e entra em vigor esta sexta-feira, a partir das 15h00, e até às 06h00 de segunda-feira. Ainda segundo a ministra da Presidência, está previsto um reforço da fiscalização nas deslocações e nas atividades e eventos neste território.