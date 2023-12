Quanto ao primeiro prémio, não se sabe quem foi o vencedor, isto porque ainda não foram divulgadas mais informações sobre o(s) feliz(es) vencedor(es), mas também é possível que nunca venhamos a saber a sua identidade, isto porque todos os países participantes permitem que os seus vencedores permaneçam anónimos. De acordo com as regras da lotaria nacional da Áustria, o jogador ou jogadores terão três anos a partir da data do sorteio para reclamar o seu prémio

A chave vencedora do sorteio 098/2023 do Euromilhões sorteada na sexta-feira é composta pelos números 17 - 30 - 42 - 48 - 50 e pelas estrelas 4 e 8.

Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.