O primeiro sorteio com formato irá acontecer no dia 4 de fevereiro de 2020, sendo que do registo destas apostas começará a 29 de janeiro — e com uma nova imagem do bilhete.

Para "celebrar a semana de lançamento", realizar-se-á, no dia 7 de fevereiro, "o 1o Super Jackpot Mínimo Garantido do ano, no valor de 130 milhões de euros", cujas apostas podem ser efetuadas a partir do dia 1 de fevereiro.

Apesar das novidades, sublinha a Santa Casa, "a dinâmica de jogo mantém-se igual". Isto é, o jogador continua a ter de escolher 5 números (de 1 a 50) e duas estrelas da sorte (de 1 a 12). O valor por aposta simples mantém-se nos 2,50€ (2,20€ = 1 aposta EUML + 0,30€ aposta M1LHÃO).

Sabia que? O primeiro sorteio realizou-se em Portugal no dia 8 de outubro de 2004 e à data do artigo já foram 70 os primeiros prémios do Euromilhões registados no nosso país.