A chave vencedora do concurso 080/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 6 – 9 – 35 – 41 — 44 e pelas estrelas 6 e 9.

O segundo prémio, de 2.521.014,88 euros, vai para oito apostadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 49.958,72 euros, vai contemplar 12 jogadores, nenhum deles em Portugal.

O quarto prémio, de 2.065,04 euros, vai ser entregue a 142 apostadores, 17 dos quais em Portugal.

O código vencedor do concurso 040/2019 do M1lhão, sorteado hoje, é GBW 24003.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito de Lisboa.

Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.

Receba os números do Euromilhões no seu telemóvel a cada sorteio com a aplicação do SAPO24. Disponível na Google Play e na App Store.

Notícia atualizada às 21:47.