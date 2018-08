Dificuldades pouco sentidas ou inexistentes noutras zonas do país, como as falhas nas telecomunicações criam problemas em Marvão que implicaram até a deslocação “de um carro de telecomunicações” de uma operadora para se ter rede para o Summer CEmp, exemplificou o autarca, acrescentado que apesar da Europa gastar “rios de dinheiro” em telecomunicações ainda há muitos investimentos a fazer.

“A Europa pode fazer muita coisa [pelo interior], acho que há uma falta de perceção do que é o interior da Europa. Estas regiões, como Marvão, não é só em Portugal que existem, mas como temos uma situação económica mais débil, sentimos mais esse problema”, afirmou Luis Vitorino à Lusa.

Para Marvão convergiram hoje os caminhos do debate sobre a Europa, com 50 jovens universitários a participarem num Summer CEmp intensivo, em diálogo com alguns dos nomes de peso da política europeia, e o autarca não deixou passar a oportunidade para alertar para as dificuldades sentidas neste e noutros municípios do interior.

“Aqui não temos empresas para irem ao quadro comunitário. Quem absorve o dinheiro do Alentejo são as grandes empresas que estão em Évora, em Campo Maior, em Elvas, em Ponte de Sor, em Beja…. o norte alentejano passa ao largo deste dinheiro”, sublinhou.

O autarca assinalou, por outro lado, a importância de ter hoje em Marvão 50 jovens, que vieram de vários pontos do país para ouvir falar e discutir a Europa, até para conhecerem a realidade do interior do país “que não é igual ao litoral”.

“Aqui é muito mais complicado ser jovem do que no Porto ou em Lisboa. As dificuldades aqui são sempre muito maiores e é para isso que a Europa tem de olhar”, sustentou.

O Summer CEmp é uma iniciativa da representação da Comissão Europeia em Portugal, apoiada pela câmara de Marvão, dirigida a jovens universitários que prevê formatos práticos de aprendizagem e conversas para melhorar o conhecimento sobre o projeto europeu e envolver "os futuros líderes de opinião" no debate.

Decorre até à próxima sexta-feira e conta com a presença de primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, o comissário europeu da Ciência, Carlos Moedas, os ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues e da Agricultura, Luís Capoulas Santos, e vários eurodeputados.