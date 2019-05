Entre os dias 23 e 26 de maio, os europeus vão às urnas. Um novo parlamento vai ser eleito para discutir temas comunitários. Espera-se dos eurodeputados que estejam conscientes não apenas da realidade dos países que representam, mas também de uma visão geral do projeto comunitário.

Porém, será que os europeus sabem em que Europa vivem? O SAPO24 preparou este questionário para testar os conhecimentos dos leitores sobre os pormenores da União Europeia. Das línguas oficiais aos programas para a juventude, acha que sabe tudo sobre a comunidade europeia?

Cerca de 360 milhões de cidadãos europeus vão poder votar para escolher os seus representantes no próximo Parlamento Europeu, com Portugal a eleger 21 eurodeputados.

Único órgão diretamente eleito pelos cidadãos europeus, desta feita para o período entre 2019 e 2024, a assembleia europeia possui poder legislativo, sendo também responsável pela aprovação do presidente da Comissão Europeia, indicado pelo Conselho Europeu.

Em contagem decrescente para as eleições — Portugal vota a 26 de maio — saiba o que propõe os candidatos, fique a par das notícias mais recentes e tire todas as suas dúvidas no Especial Europa 2019 do SAPO24.