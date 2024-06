Pedro Nuno Santos encerrou hoje em Aveiro o comício da campanha para as europeias com um discurso muito crítico da atual governação, mas também com alguns avisos.

“Resumindo: a AD pode tudo e a oposição só tem que comer e calar. Pois não será assim nunca connosco. O PS fará sempre o seu trabalho”, concluiu.

O secretário-geral do PS foi dando exemplos daquilo que diz fundamentar a sua acusação de que “a AD pode tudo” como “apresentar planos sem orçamentação estimada, sem métricas para avaliar, sem calendarização definida”.

“Sem prazos de facto não se frustram expectativas, sem métricas não se falham objetivos, sem custos das medidas não se violam metas orçamentais. É fácil governar assim. Aí de nós, aí de nós se em cada medida que apresentássemos não dissemos qual era o prazo”, sublinhou.