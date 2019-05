O PSD, com 21,94% dos votos, elegeu seis mandatos, os mesmos que em 2014 – quando concorreu em coligação com o CDS-PP -, mas registando o pior resultado de sempre do partido, em percentagem, em eleições de âmbito nacional a que concorreu sozinho.

No domingo à noite, o presidente do PSD, Rui Rio, reconheceu que o partido falhou os objetivos a que se tinha proposta nestas eleições, que passavam por vencer as eleições ou, pelo menos, subir “o suficiente” para eleger mais um eurodeputado em relação há cinco anos.

“Não atingimos os objetivos pretendidos nesta eleição. Não vale a pena estar com floreados a tentar ler números onde eles não existem”, afirmou, defendendo que “o primeiro passo para amanhã as coisas correrem melhor, é reconhecer os erros de hoje”.

Ainda assim, Rio – que tem dito que em 2014 o resultado do PSD terá ficado entre os 19 e os 20%, uma vez que em coligação com o CDS-PP foi de 27,7% - considerou que os resultados provisórios indicam que o PSD subiu.

“Subimos, mas pouco”, disse, assegurando que o PSD iria, nos próximos dias, analisar “ponderadamente” e sem ser “na praça pública” estes resultados.