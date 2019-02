Além da participação de Francisco Assis, que foi o cabeça de lista socialista nas eleições europeias de 2014, a Convenção Europeia do PS contará com a presença do candidato Partido Socialista Europeu (PSE) à presidência da Comissão Europeia, o holandês Frans Timmermans, que discursará na sessão de encerramento dos trabalhos, pelas 18:30.

Após as intervenções de abertura a cargo do presidente do PS, Carlos César, de Francisco Assis, e do líder da Federação do Porto do PS, Manuel Pizarro, ao longo da tarde de sábado, no pavilhão municipal de Gaia, vão discursar os ministros das Finanças (e presidente do Eurogrupo), Mário Centeno, dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Ferro Rodrigues falará sobre "Os desafios da Europa", Mário Centeno sobre o "Futuro da União Económica e Monetária", João Pedro Matos Fernandes sobre "Respostas às alterações climáticas" e Augusto Santos Silva sobre "A Europa e o futuro".