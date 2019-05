A campanha teve um ponto de viragem no fim da primeira semana, quando, no Montijo, Setúbal, Melo colocou uma nova fasquia para o CDS ficar em terceiro lugar, à frente dos dois partidos de esquerda, além de voltar a eleger dois eurodeputados. E dramatizou o voto, pedindo que o "25 de Novembro" vença o "11 de Março".

E esta dramatização serviu também para justificar pedir os votos da “direita democrática”, dado que o PSD, parceiro de Governo entre 2011 e 2015, que genericamente foi poupado às críticas durante a campanha eleitoral, se reposicionou ao centro-esquerda.

Afinal, argumentou, o PSD assume-se de centro, o líder, Rui Rio, diz ser de centro-esquerda, e Paulo Rangel, o candidato laranja, afirmou que nunca foi de direita, algo que leva os centristas a querer ocupar esse espaço político.

Paulo Portas, o antigo e ex-vice-primeiro-ministro, reapareceu a discursar numa iniciativa do partido, em Cascais, e logo para fazer um apelo à moderação e ao voto do PSD – “eleitores da nossa área, não socialistas” – no CDS.

Tanto Melo como Cristas usaram o palco dos jantares-comício como tribuna para a política nacional, seja no impasse na resolução do conflito entre o Estado e o SIRESP, seja na denúncia das filas de espera na saúde, mas também para ir subindo o tom contra o Governo.

E foi também no fim de semana, mas mais a norte, em Aveiro, que a líder centrista assumiu de forma aberta olhar esta campanha como uma primeira volta para as legislativas pediu um “cartão vermelho” ao Governo.

Em temas europeus, mais Nuno Melo do que Cristas, bateram na “tecla” dos fundos comunitários, mas também apontaram ao ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, por, alegadamente ter aceite, “à socapa, na campanha eleitoral”, o princípio de um novo imposto europeu, sem mandato do parlamento português.

Para o final da campanha ficou a acusação mais dura a António Costa – estar, com a sua “ambição cega”, já com “os olhos na Europa” para tentar ser presidente do Conselho Europeu, deixar para trás o pais e “não ter que reparar os estragos” da sua “governação adiada”.

A campanha foi concebida para ir “em crescendo”, com mais pessoas à volta do candidato, que quase todos os dias foi a mercados e feiras, sem importar que lhe chamem o “Melinho das feiras”. Entre a simpatia do norte, também teve alguma reações negativas, como aconteceu em Olhão e Faro, no Algarve.

Foi nesse dia que cometeu o erro, que chamou de lapso, em Beja, de associar o nome de António Costa, como ex-ministro de José Sócrates, à criação da fundação de Joe Berardo credora de créditos da Caixa Geral de Depósitos, para o corrigir, horas depois, à noite, em Portimão, Faro.