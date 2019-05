E entre a entrega de folhetos e a troca de cumprimentos foi entrando em diálogo para explicar o seu programa de campanha, como aconteceu quando ouviu os desabafos de uma vendedora de cerejas, junto à entrada do hospital, ou as dúvidas de um estudante de medicina que esperava o autocarro e confidenciou estar "por fora do que se discute nestas Europeias", porque "defende uma Europa de Estados soberanos e não o que acontece atualmente".

Arroja pôde então estender o panfleto de campanha e apontar para o primeiro de um conjunto de 12 pontos. "Propomos uma Europa de Estados soberanos", refere o documento.

"Sentimos que as pessoas veem em nós uma alternativa irreverente e credível. Procuramos, nesta campanha, com a proximidade e a partilha de aspetos que influenciam a vida dos portugueses, mas que chegam cá através da Europa, discutir questões europeias e não aspetos nacionais. O nosso objetivo é mostrar que o liberalismo económico, político e social é uma alternativa ao socialismo que nos tem governado mal", defendeu o candidato.

O cabeça de lista do Iniciativa Liberal enumerou medidas que deseja ver implementadas como um mercado comum de Ensino Superior, lamentando que "persistam mais de 300 profissões reguladas que impedem a livre circulação das pessoas" e, quanto a "contradições na União Europeia", deu o exemplo da transição energética, apontando que "se continua a assistir a uma subsidiação intensíssima do consumo e da produção com recursos fósseis".

"É essencial colocar na agenda uma proposta de liberalismo que passa por menos impostos, menos burocracia e mais liberdade de escolha e liberdade de expressão", concluiu Ricardo Arroja.