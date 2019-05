Numa intervenção num almoço-comício de campanha em Tondela, Menezes foi o terceiro ex-líder do PSD a manifestar apoio presencial ao cabeça de lista do partido às europeias, Paulo Rangel, - depois de Passos Coelho e Ferreira Leite - e considerou que “se não fossem manipulações da realidade” o partido teria no domingo “uma vitória esmagadora”.

“Comparar o nosso cabeça de lista com o cabeça de lista do PS era a mesma coisa que comprar um Ferrari com um calhambeque todo arrombado, a arrastar-se e a ser empurrado para conseguir andar meio metro”, afirmou, provocando risos na assistência.

Luís Filipe Menezes considerou que a estratégia de nacionalização da campanha por parte do PS e do primeiro-ministro, António Costa, “até pode ser útil” e pediu que venham mais antigos presidentes do PSD.

“Do PS não exijo que venha o engenheiro Guterres, da mesma maneira que não faria sentido Durão Barroso vir. Mas o PS tem ex-líderes livres para vir, podem dar o exemplo que estamos a dar”, afirmou.

Se muitos pensaram que Menezes se estaria a referir a José Sócrates, o antigo líder do PSD surpreendeu.