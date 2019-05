No período oficial de campanha, esta foi a primeira vez que comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação apareceu ao lado do cabeça de lista Paulo Rangel, acompanhando a tradicional descida do Chiado.

“Estou aqui por uma grande convicção pessoal: temos o melhor candidato, a voz da Europa, que fala com todos os líderes e é a pessoa que em Portugal explica melhor a Europa”, afirmou, em declarações aos jornalistas antes de iniciar um percurso de cerca de 50 minutos entre o Largo do Chiado e o Terreiro do Paço.

Moedas considerou que “não há sequer comparação” entre o cabeça de lista do PSD e os das outras listas.

“Em termos de campanha, o que eu vi é que o PSD ganhou a campanha porque tem o melhor candidato”, defendeu.

Questionado por que razão não apareceu mais vezes ao lado do cabeça de lista, Moedas invocou a sua qualidade de comissário e as muitas viagens que tem de fazer pela Europa para justificar a ausência física.

“Nem sempre podemos dar uma ajuda física todos os dias, como sabem não vivo em Portugal, virei para Portugal muito em breve (…). Mas estive sempre presente, tanto no coração, como ao telefone, como na ajuda que pude dar na campanha”, afirmou.