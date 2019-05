“Penso que há aqui uma barreira aos novos partidos políticos, que não têm assento parlamentar. Não falo só do Nós, Cidadãos!. Mas também do Aliança e do Iniciativa Liberal, que não conseguiram colocar um deputado no Parlamento Europeu”, afirmou Paulo Morais à agência Lusa.

O candidato demonstrou ainda preocupação com a abstenção e criticou as televisões por não terem dado mais visibilidade ao partido.

“Houve um boicote das televisões ao partido”, observou.