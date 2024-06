O antigo cabeça de lista do PS às eleições europeias, que deixará o cargo após as eleições de 09 de junho uma vez que não integra a lista, juntou-se hoje a Marta Temido numa ação de campanha na Guarda, durante a qual recusou estar melindrado com a sua saída de Bruxelas.

“Estou aqui para que as pessoas percebam o quão unidos estamos pelo nosso PS e sobretudo pela Europa. A Europa tem que continuar a avançar e as pessoas sabem que com o PS a Europa continua a avançar. Com as forças da direita infelizmente avança em direção à extrema-direita”, respondeu.

Sem nunca referir o nome de Sebastião Bugalho, Pedro Marques atirou ao cabeça de lista da AD.

“Alguns dizem que se começarem os discursos xenófobos ou os discursos racistas saem da sala. Têm que ir perceber que os seus líderes europeus estão a convidar a extrema-direita para a sala”, criticou.

Para o socialista, o mais importante é dizer a todos aos portugueses que os socialistas estão “absolutamente unidos por um objetivo que é Mais Europa”.

“A renovação é normal, aconteceu sempre assim em relação aos cabeça de lista, não é assunto que nesta fase da campanha seja especialmente importante ou interessante”, respondeu quando questionado sobre o facto de não ter voltado a ser o cabeça de lista.

Sobre se gostaria de ter feito mais um mandato como eurodeputado, Pedro Marques manteve a mesma linha e disse apenas que “gostava muito que a Europa continuasse a avançar e acabassem as tentações da direita de fazer acordos com a extrema-direita”.

Já Marta Temido foi questionada sobre se sentia uma pressão extra pelo facto de ter a seu lado Pedro Marques, que em 2019 venceu as eleições e conseguiu eleger nove eurodeputados.

"Não. É um reforço positivo para esta campanha porque, na verdade, não só os nossos eurodeputados nos prestigiaram muito com o trabalho que fizeram, mas também tiveram um magnífico resultado nas europeias. É muito bom contar o Pedro Marques e com os outros colegas todos. É um momento de grande satisfação", disse a cabeça de lista do PS.

Após as declarações aos jornalistas, a caravana seguiu por uma arruada pelas ruas do centro da Guarda, tendo a candidata do PS distribuído os seus panfletos e canetas da campanha e recebido muitos pedidos para fotografias bem como agradecimentos pelo trabalho como ministra da Saúde.

Um dos momentos que captou a atenção dos presentes foi uma interação com uma criança que, estando visivelmente tímida com todo o aparato que uma comitiva representa nas ruas, levou Marta Temido a dar um uso diferente ao panfleto e à caneta da campanha.

A candidata, perante o olhar atento da criança, desenhou um laço na sua imagem da fotografia, um colar na imagem de Ana Catarina Mendes, tendo terminado o seu "momento artístico" dando um bigode em Francisco Assis.

A arruada, que terminou junto à Sé da Guarda depois de muitas paragens, foi o último momento, antes do comício da noite, de um longo dia de campanha que começou em Castelo Branco, passou pelo Fundão e também esteve na Covilhã.

Uma das paragens da tarde foi na Olano Portugal, empresa de logística e distribuição do concelho da Guarda, tendo Marta Temido assegurado que ao quinto dia de campanha, estava preparada para tudo, depois de já ter descido a 30 metros de profundidade nas Minas de Aljustrel, simulado comandar um navio, e agora subir a um camião.

“Quero provar que estou pronta para tudo, que estou disposta a trabalhar por todos os meios, para cumprir aquilo que é a nossa missão como futuro da Europa”, referiu.