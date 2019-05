Segundo a mesma fonte, o presidente do PSD, Rui Rio, que iria acompanhar o militante número um do partido no almoço numa cervejaria de Lisboa, também não estará presente, juntando-se à caravana de Rangel, a partir das 15:30, na tradicional descida do Chiado e, à noite, num comício em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras.

Nesse jantar, será lida por Rui Rio uma mensagem de Pinto Balsemão dirigida ao partido.