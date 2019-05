"O PSD, juntamente com o PPE [Partido Popular Europeu], tem um plano global de luta contra o cancro como uma das suas bandeiras principais eleitorais. O objetivo é criar um investimento sem igual e sem paralelo na área da investigação e tratamento do cancro e sobretudo na ligação entre o conhecimento e o tratamento clínico", disse Paulo Rangel.

O candidato do PSD visitou esta manhã o i3S, uma instituição da Universidade do Porto que tem 13 plataformas científicas e que foi descrita por Rangel como "a maior do país na sua área".

O cabeça de lista social-democrata também destacou o trabalho deste instituto com o Instituto Português de Oncologia do Porto e explicou aos jornalistas que escolheu iniciar o último dia de campanha para as eleições de domingo nesta instituição para "mostrar o quão importante são para o PSD a ciência e a inovação".

"Viemos debater e apresentar o nosso plano [de luta contra o cancro] e também viemos recolher informação", disse o candidato que, ao longo da visita, ouviu o diretor do i3S, Mário Barbosa, enumerar as necessidades do instituto.

"É necessário um plano de reequipamento para manter o nível de competição elevado", referiu o diretor quando mostrava a Paulo Rangel a plataforma bioquímica e de tecnologia.