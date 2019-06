No final de uma audiência de cerca de uma hora com o Presidente da República, Rui Rio foi questionado sobre notícias do Público e do Expresso, segundo as quais na reunião de terça-feira à noite com as distritais, o líder do PSD não assumiu responsabilidades próprias pelo resultado das europeias, justificando o resultado com as críticas internas, a campanha agressiva do cabeça de lista, Paulo Rangel, e a comunicação social.

“É evidente que sou líder do partido e, se o partido vai a eleições e tem um dado resultado, bom ou mau, eu tenho uma quota de responsabilidade grande, só se eu tivesse perdido o juízo é que não dizia uma coisa destas”, afirmou Rio.

No entanto, o líder do PSD acrescentou: “Só se eu fosse hipócrita é que dizia que a culpa é toda minha, fica bem dizer, mas não é, é repartida e a minha também lá está”.

Questionado se se arrepende de ter escolhido Paulo Rangel para cabeça de lista do partido, o líder do PSD negou categoricamente.

“Não, de forma nenhuma”, disse.

Sobre a reunião das distritais, o presidente do PSD frisou tratar-se de um encontro fechado, cujas conclusões não foram tornadas públicas, dizendo que o que foi noticiado “é metade verdade, metade mentira”.