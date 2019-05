No final do comício do PS, na Praça do Município, em Lisboa, alguns militantes socialistas começaram a gritar "vitória, vitória", já depois de ter terminado o discurso de António Costa e de ter tocado o hino nacional.

António Costa, que ainda estava no palco, ouviu e reagiu imediatamente: "Calma, calma, as eleições [europeias] são só no domingo", disse, tentando travar novamente euforias no seu eleitorado em relação às sondagens favoráveis ao PS.

Na sua intervenção, o líder socialista voltou a destacar a questão das consequências das eleições europeias para o plano nacional e para a continuidade do seu Governo.

"Não tenham dúvidas, só com o PS é possível manter este equilíbrio com determinação, só com o PS é possível manter esta governação no rumo certo, só com o PS não andaremos a governar à bolina, mas de acordo com o programa que apresentámos aos portugueses", sustentou.

Segundo o primeiro-ministro, nos últimos três anos e meio, os compromissos assumidos "foram cumpridos, porque palavra dada tem sido sempre palavra honrada".