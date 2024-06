As primeiras projeções na Europa apontam para uma vitória do PPE, com 181 eurodeputados. Segue-se o S&D com 135 e o Renew Europe com 82. O Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), da italiana Meloni (na foto), elege segundo esta primeira projeção 71 deputados e o Identidade e Democracia (ID) conquista 62 lugares.

Assim, o eixo político central europeu, composto por PPE, S&D, Renew e Verdes assegura 451 deputados.

Na prática estes resultados apontam para uma manutenção no equilíbrio de forças no Parlamento Europeu, agora com uma composição de 720 eurodeputados.

Ficam goradas as expectativas da italiana Giorgia Meloni, que não consegue firmar-se como terceira força política na Europa, nem criar um grupo - em parceira com o ID - capaz de se afirmar como alternativa ao S&D na aliança com o PPE para o comando político da União Europeia.

Vamos a contas: ID e ECR com esta sondagem somam 133 eurodeputados, menos do que o S&D.

Esta é todavia uma primeira projeção, cujos números se podem alterar ao longo da noite, uma vez que há ainda países a votar na União Europeia.

O Parlamento Europeu é a única instituição da União Europeia (UE) eleita por voto direto.

No total, cerca de 361 milhões de eleitores dos 27 países da UE foram chamados a escolher a composição do próximo Parlamento Europeu, elegendo 720 eurodeputados, mais 15 que na legislatura anterior.

A Portugal cabem 21 lugares no hemiciclo.

Nas anteriores eleições de 2019, foram eleitos 751 eurodeputados, quando o Reino Unido ainda fazia parte da UE, mas com a sua saída, passaram a existir 705 lugares.