Em ações simultâneas, dez membros do mesmo grupo do crime organizado foram presos em Riga, Letónia, enquanto outros seis foram presos em Lloret de Mar e Valência, Espanha, em colaboração com a Polícia Nacional Espanhola (Policía Nacional).

Em comunicado, a Europol esclarece que o principal suspeito foi uma das figuras-chave do mundo criminoso letão. O homem era conhecido pelo estilo de vida luxuoso, apesar de não ter fontes de rendimento legais, e viajava ativamente para o estrangeiro. Para escapar da captura, movia-se numa carrinha especialmente equipada, acompanhado por três guarda-costas armados.

Este indivíduo é suspeito de liderar uma rede envolvida em crimes graves, incluindo tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em escala industrial.

Durante esta ação foram feitas 10 detenções na Letónia e seis em Espanha.

Mais ainda, foram apreendidos mais de 110.000 euros em dinheiro, duas armas de fogo, 95 cartuchos de munição, quatro granadas de airsoft, dois coletes à prova de balas, 13 quilos de cannabis, dez propriedades, documentos de identidade falsificados, 4 veículos, carteiras de criptomoedas e relógios de luxo.

Os indivíduos presos estão atualmente sob custódia e vão enfrentar acusações relacionadas com o seu envolvimento nas atividades do grupo criminoso. Três dos suspeitos foram presos na Espanha com base em mandados de prisão europeus emitidos pela Letónia.