Segundo avança hoje o jornal Público, esta carta sinaliza a posição da Ordem dos Médicos ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e ao presidente da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Luís Marques Guedes, numa fase em que os cinco projetos para despenalização da morte medicamente assistida aprovados pelo Parlamento entraram na fase de trabalho especializado.

“O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos informa Vossas Excelências que se recusará a indicar ou nomear médico(s) para qualquer comissão que a legislação preveja e/ou a praticar qualquer tipo de acto do qual resulte uma colaboração e/ou participação, directa ou indirecta, da Ordem dos Médicos em procedimentos preparatórios e/ou de execução de actos de ‘antecipação da morte a pedido’ ou da ‘morte medicamente assistida’, na vertente da ‘eutanásia’ e da ajuda ao suicídio”, lê-se na carta citada pelo diário.

A missiva da Ordem dos Médicos foi ontem recebida por Ferro Rodrigues, no mesmo dia em que foi entregue uma petição da Federação Portuguesa pela Vida com 95.287 assinaturas, pedindo a realização de um referendo sobre a despenalização da morte a pedido.

A Ordem dos Médicos indica também na carta que a sua posição fica assim clarificada “a bem da transparência das relações institucionais com os órgãos de soberania”, sendo que o órgão baseia a sua decisão na Constituição, na Lei de Bases da Saúde e nos pareceres do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos, entre outras fontes argumentativas.