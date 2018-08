A justiça dos Estados Unidos está a investigar se o ex-advogado particular do presidente Donald Trump, Michael Cohen, cometeu fraude fiscal e bancária de mais de 20 milhões de dólares por meio de empréstimos obtidos por um negócio de família, informa o jornal New York Times.

Os investigadores também estão a tentar determinar se Cohen violou normas vinculadas às finanças da campanha ou outra lei quando estabeleceu acordos para silenciar mulheres que afirmavam ter mantido relações com Trump, segundo o New York Times. Os promotores podem apresentar acusações nos próximos dias, afirma o jornal, que cita duas fontes próximas do caso. As condenações por fraude fiscal e bancária implicam penas de prisão potencialmente elevadas, o que poderia forçar Cohen a cooperar com o Ministério Público numa eventual acusação. A imprensa americana especula cada vez mais que Cohen estaria pronto para colaborar com o MP. A investigação federal sobre Cohen é concentrada nos seus negócios e pretende averiguar se os pagamentos feitos por ele violaram as leis de financiamento eleitoral, segundo a imprensa. Cohen admitiu que pagou 130 mil dólares à atriz porno Stormy Daniels para que não falasse sobre uma relação sexual que ela afirma ter mantido com Trump em 2006. Também está vinculado ao silenciamento de uma ex-modelo da Playboy que disse ter mantido um romance com o atual presidente.