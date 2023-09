Vários órgãos de comunicação social brasileiros informam hoje que o coronel Mauro Cid, amigo pessoal e ex-assessor principal de Bolsonaro, teria confirmado estes encontros em depoimentos à Polícia Federal.

Cid afirmou ter estado presente nessas reuniões e que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, disse a Bolsonaro que os seus homens estariam prontos para atender o pedido.

Por sua vez, o alto comando do Exército afirmou que não aderiria à suposta trama golpista, segundo o jornal O Globo.

As revelações de Cid fazem parte de um acordo de colaboração que alcançou com a Justiça, depois de ter sido detido em maio, no âmbito de uma operação de alegada manipulação de cartões de vacinação para poder contornar as restrições de circulação impostas pela pandemia do coronavírus.

Cid está imerso em várias causas mais notórias do ex-presidente, e às duas referidas acima soma-se o escândalo das joias sauditas que ele teria manobrado irregularmente para garantir que aqueles presentes fossem vendidos ou incluídos como bens pessoais de Bolsonaro.