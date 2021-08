A Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) fez a proposta e o Ministério da Administração Interna (MAI) homologou-a: demitir António Sérgio Henriques da função pública, noticia hoje o jornal Público.

Em causa está o papel que o ex-director de fronteiras de Lisboa do SEF — cargo que exerceu entre agosto de 2018 e março de 2020 — terá tido no caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk.

António Sérgio Henriques já tinha sido demitido desse cargo logo quando a morte de Homeniuk veio a público e se fizeram as primeiras detenções, mas agora foi o IGAI a determinar a sua expulsão também da função pública.

Segundo o Público, no relatório de ocorrência feito quanto à morte de Homeniuk é referido que o ex-diretor “omitiu de forma deliberada factos relevantes sobre o que tinha acontecido e que isso permitiu o encobrimento do crime”.

Por isso mesmo, para o MAI fica demonstrado ““sem margem para dúvidas” que “não existem condições, ainda que mínimas” para que António Henriques possa continuar em funções.

Em 10 de maio passado, o tribunal condenou os inspetores do SEF Duarte Laja, Luís Silva e Bruno Sousa a penas entre os nove e sete anos de prisão pelo crime por ofensa a integridade física grave qualificada, agravada pelo resultado morte do ucraniano Ihor Homenyuk.

Duarte Laja e Luís Silva foram condenados a nove anos e Bruno Sousa a sete anos.

O tribunal não deu como provada a acusação de homicídio qualificado e deixou cair a acusação de posse de arma ilegal (bastão extensível) imputada a Duarte Laja e Luís Silva.

Depois desta condenação, o Ministério Público pretende proceder criminalmente contra mais envolvidos no caso: Manuel Correia e Paulo Marcelo, ambos seguranças/vigilantes, pela prática, em concurso efetivo, de um crime de ofensas à integridade física graves, e um crime de omissão de auxílio, bem como contra Rui Rebelo e Jorge Pimenta, seguranças/vigilantes, pela prática, pelo crime de omissão de auxílio.

António Sérgio Henriques, de resto, pode também ser um dos suspeitos visados pelo MP, pelo crime de omissão de auxílio.

O tribunal considerou que “a morte de Ihor Homeniuk foi consequência direta da conduta dos arguidos (3) e que estes tinham o dever de agir de forma diferente” e por isso extraiu certidão para se investigar o comportamento dos vigilantes e dos outros inspetores envolvidos na situação e com funções de coordenação.

“Todos aqueles que acharam por bem controlar Ihor amarrando-o como uma embalagem, todos aqueles com funções de chefia, por tudo isto adiante se extrai certidão do presente acórdão para investigação dos vigilantes do turno da noite, dos vigilantes do turno do dia, dos inspetores que nada fizeram para o assistir, dos inspetores do SEF com coordenação e chefia que deram ordem e que não cuidaram de saber”, diz o acórdão.

O tribunal extraiu também certidão para efeitos "de investigação do comportamento dos vigilantes do turno da noite pela forma com trataram Ihor Homeniuk (atado de pés e mãos com fita adesiva), dos vigilantes do turno de dia pela forma como nada fizeram para auxiliar um homem em sofrimento, dos inspetores do SEF que presenciaram a intervenção dos arguidos e até foram ver o estado em que Ihor ficou depois, e nada fizeram para o assistir nas horas que se seguiram".

Extraiu outra certidão para que o MP investigue "a atuação dos inspetores do SEF com funções de coordenação e chefia que deram a ordem aos arguidos, foram informados do cumprimento dessa ordem, e não cuidaram de garantir que a Ihor Homeniuk era prestada a devida assistência, que lhe eram retiradas as algemas, que era devidamente tratado, até à hora do seu embarque", de regresso à Ucrânia, via Instambul.

O tribunal concluiu que a morte de Ihor Homeniuk foi "consequência direta da conduta dos arguidos", pois estes praticaram os factos que "causaram as lesões que culminaram naquele resultado (morte)".

Os advogados dos três inspetores condenados anunciaram já a intenção de recorrer da decisão condenatória para a Relação de Lisboa.

A morte de Ihor Homeniuk à guarda do SEF motivou uma crise política, a que se seguiu uma reestruturação deste serviço, que o ministro da Administração Interna justificou estar há muito prevista no programa do Governo, mas que não agrada aos sindicatos do setor.