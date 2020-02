Roger Stone foi consultor de Donald Trump, antes e durante a sua campanha presidencial, tendo sido condenado, em novembro passado, por ter mentido ao Congresso e por ter manietado uma testemunha da investigação à interferência russa nas eleições de 2016.

Os quatro procuradores responsáveis pelo processo pediram uma pena de prisão de entre sete e nove anos, mas o Departamento de Justiça considerou que a acusação deve pedir uma pena muito mais leve, em nome de “interesses da justiça”.

Em resposta às críticas, Barr disse que não houve interferência da Casa Branca no processo de Stone, mas admitiu que as mensagens do Presidente no Twitter tornavam o seu trabalho “impossível”.

“Congratulamo-nos com o reconhecimento tardio do Procurador Geral Barr de que as decisões do Departamento de Justiça devem ser independentes da política”, escreveram os ex-funcionários, na carta aberta.

“Mas as ações para cumprir as ordens do Presidente, falam mais alto do que as suas palavras”, acrescentam, lembrando que o Departamento de Justiça alterou o pedido de pena de Roger Stone, depois das críticas de Donald Trump.

Hoje, a assessora de imprensa da Casa Branca Kellyanne Conway defendeu o direito do Presidente de “comentar casos criminais”, explicando que Trump “não pegou no telefone par pedir ao Procurador para interferir no processo” de Roger Stone.