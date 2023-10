O julgamento do ex-padre Anastácio Alves, acusado de abuso sexual de crianças e de atos sexuais com adolescente, arranca hoje no Tribunal da Comarca da Madeira.

O antigo padre foi acusado em março do ano passado de quatro crimes de abuso sexual de crianças e um crime de atos sexuais com adolescente, tendo sido realizadas diligências para o localizar, em França e Portugal, que resultaram infrutíferas. Em fevereiro deste ano, o antigo sacerdote tentou entregar-se na Procuradoria-Geral da República, em Lisboa, mas acabou por não ser recebido pela Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, nem notificado formalmente da acusação do Ministério Público. Anastácio Alves foi informado de que se deveria apresentar no Tribunal da Comarca da Madeira, a instância onde correm os termos do processo. Em setembro de 2018, a Diocese do Funchal afastou da ação pastoral o padre madeirense por suspeita do abuso sexual de um menor na região autónoma. O início do julgamento esteve agendado para 28 de setembro, mas foi adiado devido à greve de funcionários judiciais.