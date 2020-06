Graciela Caamaño, deputada pela província de Buenos Aires e membro do Conselho argentino da Magistratura, apresentou na última sexta-feira uma denúncia contra a alegada “produção de informações ilegais sobre jornalistas, académicos, organizações sociais e partidos políticos” e vai apresentar na segunda-feira em Tribunal os ficheiros que foram descobertos.

Entre os documentos encontrados num cofre da Direção de Eventos Especiais da AFI estão os ficheiros de 403 jornalistas, 28 académicos e 59 outras pessoas, separados em três envelopes com a menção "2017", "Jornalistas do G20" e "Diversos".

Segundo a queixa apresentada, o Ministério da Segurança do Governo de Macri estabeleceu diretrizes para a acreditação de jornalistas para as cimeiras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do G20, realizadas em 2017 e 2018, respetivamente, alegando que o trabalho dos serviços secretos não foi ordenado nem autorizado por um juiz.