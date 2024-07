O presidente das Águas de Portugal, José Furtado, intervém durante a cerimónia de apresentação do Programa de Neutralidade Energética Zero, em Lisboa, 29 de julho de 2020. O Programa de Neutralidade Energética ZERO envolve todas as empresas do Grupo AdP e integra medidas inovadoras de eficiência e de reengenharia de sistemas, conjugadas com a instalação de sistemas para produção articulada de energia de fontes renováveis, com base solar, hídrica, biogás e eólica. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Lusa