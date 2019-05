O juízo central criminal de Lisboa condenou também Conde Rodrigues a 75 dias de multa à taxa diária de 80 euros (no total de seis mil euros) e ainda ao pagamento ao Estado de uma indemnização de 13.650 euros.

Para a condenação de Conde Rodrigues, o tribunal alegou que a sua conduta teve um “dolo direto e intensidade elevada, um prejuízo para o erário público e um impacto na comunidade”, lembrando também os sacrifícios que foram exigidos aos portugueses nos últimos anos.

Os dois ex-governantes do último executivo de José Sócrates (2009-2011) estavam acusados de peculato por uso de cartões de crédito atribuídos para fins públicos e durante o exercício de funções em benefício próprio.

No caso de José Conde Rodrigues devido à compra de livros e revistas no valor de cerca de 14 mil euros e no de José Magalhães pouco mais de 400 euros, um comportamento que o MP entendeu que não se enquadrava no âmbito funcional ou de serviço, quer pela temática, quer pela sua natureza das aquisições.