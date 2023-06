Tal como anunciado pela imprensa norte-americana, Mike Pence entra nas primárias do Partido Republicano, segundo os documentos publicados pela comissão eleitoral federal (FEC), para concorrer às eleições presidenciais nos EUA.

O ex-vice-presidente entra oficialmente na corrida à Casa Branca, desafiando o seu antigo 'chefe' Donald Trump nas primárias republicanas.

A 7 de junho, no dia em que completa 64 anos, Pence divulgará um vídeo, participará num encontro no Estado do Iowa e estará na estação CNN, adiantaram fontes próximas ao republicano.

Mike Pence foi vice de Donald Trump, mas a sua lealdade ao ex-presidente ficou abalada após as denúncias de fraude eleitoral do então Presidente e do ataque ao Congresso norte-americano. Pence estava no Capitólio no momento em que os apoiantes invadiram, em janeiro de 2021.

O ex-vice-presidente disse em março que o “incitamento” de Trump aos manifestantes "colocou em perigo" a sua família e "todos no Capitólio naquele dia".

Para além de Trump e Pence também se incluem na lista de pré-candidatos Ron DeSantis ou Nikki Haley. As sondagens colocam Trump na liderança das preferências republicanas (53 por cento), seguido de DeSantis (26%) e com Pence num modesto terceiro lugar (6%).

Nos últimos meses, Pence foi a estados decisivos nas primárias, incluindo Carolina do Sul ou New Hampshire, apesar de se ter concentrado em Iowa, o primeiro local onde vão decorrer as eleições primárias do Partido Republicano.

*com AFP e Lusa