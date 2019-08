Numa portaria do Comando do Exército, publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU), o equivalente ao Diário da República portuguesa, estão definidas quais as armas que podem ser adquiridas por qualquer pessoa que cumpra os requisitos legais para as utilizar, e aquelas que são de uso restrito, só podendo ser usadas por categorias específicas.

Segundo a tabela publicada no DOU, passam a ser de uso permitido no Brasil alguns modelos de armas que eram consideradas de uso restrito até à edição dos decretos do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, no início do ano, sobre a liberalização do porte de armas.

Os fuzis — armas de fogo de cano longo, tipo espingarda – de diversos calibres, como 5.56mm e 7.62mm, não podem ser adquiridos pelo cidadão comum, de acordo com a portaria do Exército.

A liberalização da posse e do porte de armas foi uma das principais promessas de campanha de Jair Bolsonaro, eleito para a presidência do Brasil em outubro de 2018.