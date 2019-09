Sete pessoas morreram hoje na sequência da explosão de uma bomba no sudeste da Turquia, anunciaram hoje as autoridades locais, que suspeitam dos militantes do Partido Trabalhista do Curdistão (PKK).

A bomba explodiu no distrito de Kulp, junto à província de Diyarbakir, anunciaram as autoridades locais, citadas pela agência France Prece (AFP), que imputaram as culpas aos “membros de uma organização terrorista separatista”, referindo-se ao PKK. Adicionalmente, cerca de dez pessoas ficaram feridas, conforme indicaram fontes hospitalares num primeiro balanço. O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já prometeu que vão ser disponibilizados todos os meios para deter os responsáveis pelo “ataque terrorista”. Desde 1984, os conflitos com o PKK já provocaram mais de 40.000 mortos. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.