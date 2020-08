“Cerca de 08:00 fomos alertados para a suspeita de uma explosão num bloco de apartamentos, num terceiro piso, o que se veio a confirmar, que provocou três vítimas [feridos]”, disse fonte dos bombeiros de Câmara de Lobos à agência Lusa.

Os feridos “foram transportadas para as Urgências do Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal”, adiantou.

Contactada pela Lusa, fonte hospitalar disse que os três feridos são “um casal com cerca de 40 anos e uma criança com 7”, que apresentavam “ferimentos ligeiros” e “foram transferidos para o dr. Nélio Mendonça apenas para despiste”.

Segundo a fonte dos bombeiros, pelas 09:45, as equipas da corporação “ainda estavam no local, em trabalho, a avaliar os danos, incluindo os provocados nos outros apartamentos”.

Para esta ocorrência foram enviados 11 elementos da corporação, apoiados por cinco viaturas, sendo uma de comando, três ambulâncias e um veículo de combate a incêndios.

De acordo com a fonte hospitalar, a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) “não teve necessidade de deslocar-se ao local” da explosão e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos “tomou conta da ocorrência”.