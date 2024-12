Em comunicado, a AMN informou que a explosão ocorreu cerca das 11:40, tendo prestado socorro à vítima, tripulante do veleiro, elementos da Capitania do Porto e do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro e tripulantes da Estação Salva-vidas de Aveiro, bem como do Instituto Nacional de Emergência Médica e dos Bombeiros de Ílhavo.

Segundo a Autoridade Marítima, “junto da embarcação sinistrada verificou-se um foco de águas oleosas, não combustíveis”, tendo os elementos da AMN, em colaboração com a Administração do Porto de Aveiro, procedido à contenção e posterior recolha.

O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta da ocorrência, assinala ainda a nota de imprensa.