A fábrica pertence, segundo informação avançada nos meios americanos, ao grupo TPC e está localizada em Port Neches.

Segundo relatos na imprensa americana, a explosão terá acontecido à 1 da manhã (hora local) e foi sentida nos condados de Jefferson e Orange, no Texas.

Nos relatos publicados nas redes sociais, as pessoas fala de "uma bola laranja" no céu e no estremecimento que foi sentido a vários quilómetros de distância.

O juiz do condado Jeff Branick afirmou ao site local KFDM News que não foram registados feridos.

"Acordamos com vidros partidos por todos os lados e parte do teto no chão, as portas arrancadas pela onda expansiva da explosão", disse à AFP Ryan Mathewson, de 25 anos, que mora com a família perto da fábrica.

"Estamos em choque e assustados", afirmou.

Os bombeiros anunciaram uma ordem de evacuação num raio de 800 metros ao redor da fábrica.

(Notícia atualizada às 10h54)