Um militar morreu após uma explosão no quartel de Santa Margarida, confirmou ao SAPO24 uma fonte do INEM. De acordo com informações, haverá ainda seis feridos, três dos quais em estado grave.

As informações da estação televisiva apontam ainda para que o acidente tenha acontecido durante exercícios com fogo real, com o alerta a ser dado perto das 17h00.

O acidente em causa terá tido origem durante a inativação de explosivos, tendo destruído uma viatura onde seguiam os militares.

Para o local foram mobilizados vários meios de emergência, entre os quais um helicóptero, 12 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Constância e ainda 35 operacionais.

Marcelo fala em "grave acidente"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu a este acidente, salientando que está a acompanhar os desenvolvimentos do mesmo.

"O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas acabou de ter conhecimento do grave acidente ocorrido, esta tarde, no campo militar de Santa Margarida e já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes", lê-se no comunicado.

Refira-se que ainda no passado dia 29 de janeiro, um outro acidente, com uma arma de fogo, provocou a morte de um outro militar.