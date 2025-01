Estes desenvolvimentos surgem na véspera da entrada em vigor, na manhã de domingo, de um acordo sobre uma trégua na Faixa de Gaza e a libertação de reféns, após mais de 15 meses de guerra devastadora.

Os rebeldes Houthi, que ocupam vastas áreas do Iémen devastado pela guerra, têm vindo a lançar ataques em território israelita desde o início da guerra em Gaza, alegando estar a agir “em solidariedade” com os palestinianos.

As explosões foram ouvidas sobre Jerusalém por volta das 10:20 locais (08:20 em Lisboa), pouco depois de as sirenes de alerta terem soado, em resposta ao projétil lançado a partir do Iémen, informou o Exército israelita num comunicado.

Alguns minutos mais tarde, o Exército anunciou que tinha intercetado o projétil.

Na quinta-feira, os Houthis avisaram que iriam continuar os seus ataques se Israel não respeitasse os termos do cessar-fogo na Faixa de Gaza com o movimento islamita palestiniano Hamas.

Juntamente com o Hamas e o Hezbollah libanês, estes rebeldes fazem parte daquilo a que o Irão chama o “eixo de resistência” contra Israel.

Também atacaram navios comerciais no Mar Vermelho acusados de ligações com Israel.

Em resposta aos seus ataques, Israel atacou alvos Houthi, nomeadamente no Golfo Arábico.