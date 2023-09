“A única explosão em KPK ocorreu em Hangu, a cerca de 100 quilómetros de Peshawar”, assegurou o chefe das operações policiais de Peshawar, Razzaq Khan, depois de fontes policiais terem relatado aos ‘media’ uma explosão numa mesquita perto desta cidade.

De acordo com a versão agora divulgada, dois responsáveis diferentes relataram o mesmo incidente, embora uma tenha assinalado um ataque à mesquita na cidade de Hangu e outra tenha referido uma explosão na cidade de Peshawar.

As duas localidades são próximas e situam-se na mesma província.

O segundo ataque do dia foi perpetrado por pelo menos dois homens-bomba, provocando pelo menos quatro mortes, incluindo a de um polícia, e 12 feridos.

O ataque ocorreu durante o sermão de hoje numa mesquita em Hangu, quando um elevado número de fiéis estava no interior.

As autoridades temem que entre 30 e 40 pessoas possam ter ficado presas sob os escombros e iniciaram uma operação de resgate.

No total, o Paquistão sofreu dois ataques mortais num único dia, depois de pelo menos um homem-bomba se ter feito explodir numa mesquita no distrito de Mastung, no Baluchistão, provocando pelo menos 52 mortes, incluindo um agente da polícia, e mais de 50 feridos.

As mesquitas do país asiático estão especialmente lotadas no dia de hoje, com a maior parte da população a celebrar o feriado muçulmano de Eid Miladun Nabi, aniversário do nascimento do profeta Maomé.