Quatro bombeiros e um militar da GNR ficaram hoje feridos na sequência de um incêndio urbano em Vale de Madeiros, no concelho de Nelas, seguido de explosões, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A mesma fonte disse à agência Lusa que “os bombeiros não têm condições de chegar perto do local devido a várias explosões”, não estando afastada a possibilidade de haver mais vítimas.

“A estrutura está tomada pelas chamas e há várias explosões”, acrescentou, cerca das 16:30.

De acordo com a Rádio Observador, que cita como fonte a vice-presidente da autarquia, um homem esteve barricado no armazém a ameaçar pessoas com explosivos, esse mesmo homem terá ferido outra pessoa com uma arma de fogo.

Na origem deste incidente podem estar questões familiares, adiantaram à SIC populares. O mesmo canal diz que o homem já terá sido detido.

Os cinco feridos foram transportados para o hospital de Viseu, encontrando-se dois dos bombeiros em estado grave.

O alerta foi dado ao início da tarde, às 15h07.

No local encontram-se 73 operacionais, com 31 viaturas e 1 helicóptero do INEM.