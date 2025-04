Dentro de “um mês ou dois” serão aplicados direitos aduaneiros sobre os semicondutores, um setor que até agora foi poupado à sobretaxa de 10% imposta à maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, anunciou Howard Lutnick no canal ABC, numa altura em que os Estados Unidos estão no meio de uma guerra comercial com a China.

O secretário do Comércio norte-americano explicou que estes direitos aduaneiros setoriais “não estão incluídos nos direitos aduaneiros recíprocos” e serão aplicados “provavelmente dentro de um mês ou dois”.

No meio de uma guerra comercial com a China que está a preocupar os mercados financeiros mundiais, os Estados Unidos mudaram a sua posição radical na sexta-feira, isentando smartphones, computadores e outros produtos eletrónicos chineses das recentes e enormes sobretaxas alfandegárias impostas pelo Presidente Donald Trump.