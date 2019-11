A Itália, a quarta maior economia da União Europeia, é um importante parceiro económico de Portugal, tendo sido em 2018 o sexto cliente das exportações portuguesas, com uma quota de 4,3%, e quarto fornecedor de importações, com 5,3% de quota, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Ao longo do período 2014-2018 verificou-se um crescimento médio anual das exportações de 12,9%, sendo o respetivo acréscimo das importações de 6,8%”, resume a Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal (AICEP), citando dados do INE.

A balança comercial de bens mantém-se desfavorável para Portugal, com um défice de 1.525,2 milhões de euros no ano passado.

No que respeita às exportações para Itália, “destacam-se os veículos e outro material de transporte, outros produtos, produtos agrícolas, máquinas e aparelhos e vestuário”.