A recriação está inserida na exposição “Sala de aula - Estado Novo”, que vai estar patente no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, a partir deste sábado, às 16:00, numa iniciativa desenvolvida pelos alunos do agrupamento de escolas do concelho, disse a câmara.

Fonte do Município de Ponte de Sor explicou hoje à agência Lusa que o objetivo foi “recriar o cenário e o ambiente de uma sala de aula no tempo da ditadura”.

Em comunicado, a câmara municipal revelou que o programa comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril arranca esta quarta-feira e inclui mais de 20 atividades lúdicas, culturais e desportivas.

A conferência internacional “Ponte de Sor: Cidade que Educa e Transforma”, que se realiza quarta-feira, pelas 14:30, no Teatro - Cinema de Ponte de Sor “é um dos principais destaques” das celebrações, segundo a autarquia.

O evento, integrado na cátedra da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), envolve dois painéis com diferentes oradores, centrados nos temas: “Cidade amiga das crianças” e “Democracia, sustentabilidade e direitos humanos - A voz dos jovens na cidade”.

Já para dia 20, às 15:00, está agendada a inauguração da exposição intitulada “A revolução nos olhares de 30 pintores internacionais da Rede Sete Sóis”, no Centro Cultural de Montargil.

A fonte da câmara contactada pela Lusa explicou que esta mostra envolve artistas de 10 países que integram a Rede Sete Sóis, mais precisamente oriundos do Brasil, Cabo Verde, Croácia, França, Itália, Marrocos, Roménia, Eslovénia, Espanha e Tunísia.

Ainda no campo das exposições, igualmente no dia 20, será inaugurada a mostra de desenho “Rostos do Sonho” de João Relvas, no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, pelas 17:00.

No dia seguinte, à mesma hora, o Teatro Cinema de Ponte de Sor acolhe o recital de poesia e música SINÉDOQUE”, com Ivo Canelas e João Vasco (piano).

No mesmo espaço, mas às 18:30 do dia 24, vai ter lugar um concerto intitulado “Primavera de Abril”, a cargo da Escola de Artes do Norte Alentejano.

Segundo o município, no dia 25, destacam-se a sessão da Assembleia Municipal de Ponte de Sor, aberta à população e que contará com atuações musicais do Coral Polifónico de Ponte de Sor e da Orquestra Ligeira da Câmara Municipal de Ponte de Sor.

No decorrer desta iniciativa, vai ser também apresentada a curta-metragem “Dia 25 de abril de 1974”.

Até final do mês, a autarquia vai ainda desenvolver outras atividades, como sessões de cinema e poesia ou, no dia 30, a peça de teatro “A paz é a paz”, da UmColetivo, em parceria com o Teatro Nacional D. Maria II, entre outras entidades.