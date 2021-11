Segundo informações do Ministério da Defesa britânico, o piloto do F-35 do HMS Queen Elizabeth foi ejetado durante operações de voo de rotina no Mediterrâneo, na manhã desta quarta-feira.

Foi ainda informado que o piloto regressou em segurança ao navio. Foi iniciada uma investigação para apurar o que aconteceu.

De acordo com o The Guardian, o avião caiu no mar, num acidente que teve lugar por volta das 10h da manhã. Nenhuma outra embarcação ou aeronave estiveram envolvidas no sucedido.

O porta-aviões HMS Queen Elizabeth está de regresso ao Reino Unido, após uma longa deslocação que o levou ao Oceano Índico e ao Pacífico. Oito F-35B britânicos e dez F-35B americanos foram destacados a bordo.