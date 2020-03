A fábrica Maria Chocolate, localizada em Vila Nova de Gaia, no norte de Portugal, já tem bombons de chocolates recheados com banana, cereja e maracujá que "são sabores da Madeira".

Este fim de semana, no âmbito da quarta edição do ‘Perola Wine Fest 2020’, que termina hoje no Museu da Imprensa, no centro da cidade de Câmara de Lobos, um dos principais concelhos vitivinícola das Madeira, a empresa apresentou um bombom com recheio de Vinho Madeira, na sequência de uma parceria comum dos exportadores regionais, com casa estabelecida em 1870.

Neste evento participaram 30 produtores de vinhos de Portugal.